Le leggende del rock al Tuscany Hall di Firenze Ecco Symphonika on the Rock

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Grande appuntamento per tutti gli amanti del vero& Roll: martedì 27 febbraio approda aldion the, il concerto che riporta in vita le grandicome i Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Guns N’ Roses, AC/DC, Scorpions e tanti altri. Cantanti e special guest si alterneranno sul palco interagendo con l'energica band e con l'orchestra, il tutto arricchito da una scenografia di forte impatto, e da un avvincente show di luci, laser, ledwall e proiezioni. Ilincontra il sinfonico, il classico e il moderno si fondono e l'impatto sonoro e la carica emotiva delle hit più leggendarie si ...

"Deplorevole": in Grecia scoppia la bufera su Netflix per l'Alessandro Magno gay: Il ritratto woke del conquistatore è arrivato in Parlamento ad Atene: per il ministro Lina Mendoni si tratta di un “pessimo contenuto” pieno di “inesattezze storiche” ...

Sant’Angelo di Roccalvecce, il paese delle fiabe e dei murales: Sant'Angelo è un gioiello nascosto tra le colline della Tuscia, con le stradine lastricate e le case di pietra che si arrampicano lungo il pendio ...