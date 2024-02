Le idee dell’Inter hanno salvato una serata opaca

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prima del fischio d’inizio, l’attenzione era concentrata su come avrebbe giocato l’Atletico Madrid. Abbandonato definitivamente il cholismo massimalista, la squadra di Simeone sembra non avere più una forma riconoscibile, come se volesse utilizzare la sua indecifrabilità come un’arma. Nel calcio iper-analizzato di oggi non sapere che partita aspettarsi è un pericolo forse persino superiore a quello dell’effettiva forza dell’avversario. «Noi giochiamo in base ai giocatori che mettiamo in campo, in base al ruolo dei giocatori che scegliamo», ha detto Diego Simeone nella conferenza stampa pre-partita. «Contro l’Almeria abbiamo avuto il 28 per cento di possesso palla, ma la partita chiedeva di fare quello. Andremo dietro alla partita che immaginiamo e cercheremo di fare quello che pensiamo serva alla partita». «Prevedere la partita non è semplice», ha confermato anche Simone Inzaghi: ...