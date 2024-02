Le cause del flop di Garcia al Napoli | “Calzona deve evitare lo stesso errore”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildicercherà di fare meglio di quello die soprattutto di quello di Mazzarri: ecco l’da non commettere. Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Champions League, e soprattutto di-Barcellona, spiegando su cosa, a suo parere,dovrà insistere per non cadere nel gravegià commesso dae Mazzarri. ?Il primo commento di Ventura è arrivato sull’Inter: “L’Inter è la squadra più forte della Serie A e secondo me ha tutte le possibilità di arrivare in fondo nella Champions. Sia la società che Inzaghi hanno fatto un ottimo lavoro, si vede che c’è unione di intenti“....