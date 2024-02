L’azzurra Teli tra i pali dell’Under 17

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La sedicenne Giorgiaè una promessa-realtà dell’hockey su pista reggiano. La giocatrice di Correggio Hockey difenderà infatti idella nazionale italiana Under 17 nel torneo Euro Girls che si svolge a Vordemwald, in Svizzera in questo week-end. La manifestazione, oltre all’Italia, vede iscritte anche Svizzera, Germania e Inghilterra. Giorgia era già stata protagonista in azzurro nel campionato europeo under 17 svoltosi a Correggio nel 2023: giocò tutte le partite compresa la finale 3° e 4° posto vinta 2-1 contro la Germania, prima medaglia azzurra di una Under 17. Il portiere gioca in Serie B e nell’under 17 di Correggio, oltre che nel Roller Scandiano di Serie A femminile. L’Italia esordirà contro la Germania venerdì alle 10,30; alle 20 affronterà la Svizzera e sabato alle 10,30 l’Inghilterra. Sabato sera ci saranno le semifinali, domenica ...