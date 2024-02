Lazio | rifinitura a Formello | cautela per Zaccagni e Vecino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Seduta diper la. Oggi la squadra di Sarri ha fatto le prove generali in vista della partita di domani in trasferta...

FORMELLO - rifinitura con tanti dubbi in casa Lazio prima della partenza per Madrid . Domani sera c'è in palio il primo posto del girone contro ... (247.libero)

La Lazio si è presa l'abbraccio della sua gente alla vigilia del derby. Porte aperte a Formello per i primi 20 minuti di riscaldamento... (calciomercato)

Seduta di rifinitura per la Lazio allenata da Maurizio Sarri in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’ Inter , prevista domani alle ... (inter-news)

Lazio: Zaccagni salta il Torino per precauzione: La Lazio non rischierà un recupero affrettato di Mattia Zaccagni ... Il numero 20 dei biancocelesti ha svolto oggi l'allenamento di rifinitura, ma tornerà arruolabile (verosimilmente per la panchina) ...

QUI LAZIO, L'unico giocatore che recupera è Hysaj: Zaccagni coi compagni anche durante la rifinitura, però non verrà convocato, nemmeno simbolicamente contro la squadra di Juric: il recupero per l'infortunio all'alluce è quasi completato.

Torino Lazio, Zaccagni verso la convocazione Ecco cosa filtra da Formello: Oggi per la rifinitura della Lazio a Formello in vista della sfida di domani, presente anche Zaccagni coi compagni, che potrebbe essere convocato simbolicamente: il recupero per l’infortunio ...