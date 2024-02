Lazio | il 31 maggio è la Giornata per le Sorelle ed i Fratelli di persone che hanno una malattia Rara | D’Amato  Az | “Approvata la mozione”

Il 2023 è stato l’anno in cui gli italiani hanno pagato più multe . Il totale ha superato gli 1,5 miliardi, grazie anche al forte aumento delle multe ... (dday)

Il 2023 è stato l’anno in cui gli italiani hanno pagato più multe . Il totale ha superato gli 1,5 miliardi, grazie anche al forte aumento delle multe ... (dday)

Prendo-un-caffè-al-bar-e-scappo -in -ufficio. Il mattino ha l'oro in bocca: e, al netto del modo di dire popolare, ce l'ha per davvero. Sei di ... (liberoquotidiano)