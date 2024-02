Lazio | a Torino ultima chiamata per la Champions

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laha un solo obiettivo in testa ed è quello di lottare per un posto inLeague come fatto lo scorso anno Laha un solo obiettivo in testa ed è quello di lottare per un posto inLeague come fatto lo scorso anno. In questo senso la sfida contro ilè uno spartiacque importante perché potrebbe ridurre il distacco dal quarto posto e continuare a sperare. Una sola vittoria nell’ultimo mese di campionato non è un ritmo da, ladeve tornare a ruggire dopo essere scivolata a -8 da quel posto che la riconfermerebbe tra le grandi d’Europa anche l’anno prossimo.