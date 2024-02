Lavoro | Conte | ‘depositata pdl per ‘settimana corta’ a mia prima firma | pronti a confronto’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “E’ arrivata adesso in Commissione Lavoro alla Camera una proposta a miasulla riduzione del tempo di lavoro. La nostra proposta è di ridurre in via sperimentale l’orario di lavoro da 40 a 32 ore, a parità di retribuzione”. Così Giuseppein diretta Fb. Il leader 5 Stelle cita statistiche positive dei paesi in cui laè stata adottata: “Aumenta la soddisfazione dei dipendenti e il livello di produttività dell’azienda ed ha anche vantaggi dal punti di vista ambientale”, sia in termini di emissioni che di consumi energetici. “L’obiettivo è fare anche dell’Italia il prossimo Paese in cui sperimentare questa riforma e siamoa confrontaci, spero ci sarà un dialogo sereno con le altre forze politiche”. L'articolo ...