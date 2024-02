L’autodromo arruola commissari di pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Servono collaboratori per la stagione aldi Misano. Le inserzioni riguardano operai generici, anche senza esperienza. Ai candidati si richiede disponibilità a tempo pieno, serietà, auto propria e disponibilità a iniziare subito (inserimenti previsti da marzo). Servono anchediufficiali di percorso, anche senza esperienza, che saranno adibiti ai servizi di, sempre per stagione, dopo il conseguimento dell’idoneo attestato che si ottiene con la frequenza di un corso federale. Ai candidati si richiede disponibilità a tempo pieno, serietà, auto propria e disponibilità a iniziare subito (marzo 2024). Il corso federale prevede un piccolo costo, con rilascio di attestato personale. Annunci rivolti ad ambosessi. L’invio delle candidature va fatto sul portale ‘Lavoro per te’.