Lautaro Martinez con l’Atletico Madrid si dimentica il gol

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)in Inter-Atleticonon è riuscito a segnare, malgrado una partita ricca di conclusioni e occasioni da rete. PROBLEMA COL GOL –continua il suo rapporto difficile con la Champions League. O meglio, col gol in Champions League. Coninfatti l’argentino non è riuscito a trovare la rete. Malgrado una prestazione con molte occasioni, anche favorevoli. CONCLUSIONI STERILI –contro gli spagnoli ha messo insieme 7 conclusioni. Più di un terzo di quelle create in totale dall’Inter. Questa è la mappa che li rappresenta, presa da Whoscored: I suoi 7 tiri sono 3 in porta, 3 respinti e uno parato. Gli xG totali secondo Sofascore ammontano a 0,48. Il Toro però non è riuscito a segnare. Mettendo in ...