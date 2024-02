L’Attacco dei Giganti | dove vedere la serie fenomeno!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In questo articolo dedicato andiamo a scoprirepoterdei, laanimata capolavoro di Hajime Isayama conclusasi proprio lo scorso anno Una delleanimate più di successo dello scorso anno, o forse sarebbe meglio dire di sempre, è decisamentedei. Si è conclusa, con due lunghi speciali di fine stagione, proprio a novembre 2023, suscitando emozioni diverse e variegate nei fan, dal dispiacere all’amarezza per la fine di una storia epocale e che ha cambiato il medium, alla consapevolezza che… be’, almeno ne abbiamo visto una fine. E considerando i tempi che corrono. Se volete qualche informazione generale sulla, ve ne abbiamo parlato in una puntata di Anime Breakfast ...