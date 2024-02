L’attaccante nella rosa dei candidati estivi dell’Arsenal potrebbe costare fino a 51 milioni di sterline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Si prevede che l’Arsenal cercherà un nuovo attaccante a fine stagione. I Gunners, pur vantando un grande talento offensivo, hanno bisogno di un centravanti più deciso e, nonostante Gabriel Jesus abbia fatto un ottimo lavoro da quando è arrivato dal Manchester City, il brasiliano rimane piuttosto soggetto a infortuni. Di conseguenza, si ritiene che Mikel Arteta sia in procinto di identificare alcuni obiettivi importanti e, secondo un recente rapporto di Tuttomercato Web, lo spagnolo ha incluso Joshua Zirkzee del Bolognasuadei. Altre storie / Ultime notizie Il giovane olandese sta vivendo un bel percorso individuale con il Bologna dopo aver già raggiunto la doppia cifra in tutte le competizioni. Tuttavia, con prestazioni così impressionanti in uno dei più ...

notte di paura per un attaccante della Serie A. Il calciatore è stato coinvolto in un incidente stradale . I tifosi sono in apprensione. Nuova ... (rompipallone)

Inzaghi in ansia per Thuram: anche il ritorno con l’Atletico è a rischio | CM.IT: L’infortunio di Thuram è l’unica nota stonata nella notte di Champions contro l’Atletico Madrid per l’Inter: attesa per gli esami strumentali dell’attaccante francese L’Inter non si ferma e conquista ...

Blog: Una grande Inter mette K.O. l'Atletico Madrid!: Nella ripresa, entra Arnautovic e al minuto 48, l'attaccante austriaco spreca una grandissima occasione. Dimarco riceve sulla sinistra da Lautaro, controlla e crossa alla perfezione tra difesa e ...

Calcio: Deulofeu, 'da mesi so che potrei non giocare mai più': L'attaccante catalano è fuori praticamente da un anno e mezzo, dopo l'infortunio di metà novembre 2022 nella trasferta di Napoli, prima della sosta per il Mondiale. Rientrò a gennaio 2023 per una ...