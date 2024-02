Latitante arrestato | stava fuggendo in Spagna | Napoli | chi è quest' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La sera di martedì 20 febbraio i carabinieri di Taranto hannoun 35enne tarantino ricercato dal 16 ottobre 2022. L'è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori. Il nome del 35enne compare in due indagini che avevano colpito presunti membri del clan Pascali di Taranto (Paolo VI) e del clan Sudoso di Statte (TA). L', inoltre, deve scontare una pena di 3 anni di carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno catturato il 35enne all'aeroporto diprima che si imbarcasse, con un documento falso, su un volo diretto in. L'ha tentato invano di mimetizzatisi tra i ...