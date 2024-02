Latina Coltivavano marijuana in una serra dentro casa | finiscono in manette due 35enni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)– Lunedì, 19 febbraio, a, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino hanno arrestato due uomini di 35 anni in flagranza per “coltivazione di sostanza stupefacente“. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare i due sono stati trovati in possesso di 200 grammi di, nonché 76 piante di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Il Catania cade ancora, il Latina s’impone 1-0: la classifica si fa pesante: CATANIA – Al Catania non ne va bene una! Anche a Latina matura l’ennesima sconfitta di misura (1-0) grazie ad una prodezza balistica isolata degli avversari che, nell’arco dei 90 minuti, centrano rara ...

Il Collettivo Spontaneo Donne festeggia il primo anno di attività: tanti appuntamenti a Latina: Da giovedì 15 a domenica 18 febbraio presso lo Spazio Quartiere Nicolosi il Collettivo festeggia il primo anno di attività e lo fa con tanti appuntamenti dal titolo “Ogni giorno decostruiamo il ...

Cisterna di Latina, Cristian Sodano e la telefonata allo zio dopo gli omicidi: «Ho fatto un casino». L'ex fidanzata si chiude in bagno e si salva: L’ennesimo litigio con la ex compagna, le urla e poi gli spari, almeno nove. Una raffica di colpi che non ha lasciato scampo alla mamma e alla sorella della ex fidanzata, intervenute ...