L’assalto dei marciatori in centro La città ospita più di cento atleti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Trasformare ilstorico in una pista dica, uscendo dalsportivo Giorgetti, con l’invito alla cittadinanza a partecipare ad una camminata sullo stesso percorso di gara di un centinaio di. Sono gli intenti della 53esima edizione del Trofeo Frigerio che domenica verràto dalla Polisportiva Bovisio Masciago. La marcia su strada si dipanerà per le vie del. Una gara agonistica per tutte le categorie che prenderà il via alle 10. "Sono molto orgoglioso che Pbm sia nuovamente protagonista nell’organizzazione di una prova di questo trofeo che vede coinvolti tantie marciatrici di ogni età – commenta Ottavio Alvisi, presidente della Polisportiva –. Dai piccoli esordienti che si approcciano per la prima volta alla specialità ...