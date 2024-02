L' aria che tira | Parenzo contro giornalista russa Nadana Fridrikhson | Non mi chiami collega | fa propaganda - VIDEO

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Al programma L'chesu La7 va in scena un feroce stra Davide la. Quest'ultima, dopo l'annuncio diche sta per mandare la pubblicità, dichiara: "Io non posso più restare colleghi, ho un altro in, grazie per questa discussione

News tv. Luciana Littizzetto e la lettera per Costanzo : Maria scoppia in lacrime – È stata davvero una serata memorabile. Tra i tanti ospiti che ... (tvzap)

Smog: A.Fontana, noi siamo sotto i parametri stabiliti in Ue: "In che modo l'Europa cerca di contrastare lo smog Dando dei parametri all'interno dei quali si possono immettere nell'atmosfera le sostanze. E da quel punto di vista noi siamo sotto a quei parametri ...

Migliora la qualità dell’aria in Romagna: da giovedì tornano le limitazioni ordinarie al traffico: Migliora la qualità dell’aria in Romagna. Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria da domani, giovedì 22 febbraio, tornano in ...

La pagella Snpa-Ispra sull'Italia: progressi in raccolta differenziata e biologico, ritardi su clima e consumo di suolo: E con continuità. Lo stesso non si può dire per altri due settori che pur vengono dati con segno più da SNPA: rinnovabili e qualità dell’aria. Per le rinnovabili nel rapporto si legge: “Dall’analisi ...