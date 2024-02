L’Arabia Saudita si vuole prendere anche il tennis

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Immaginatevi ad una fiera per conto di un’azienda che si sta affacciando in un nuovo settore, con una disponibilità economica sconfinata. La società che rappresentate ha da poco inaugurato un imponente progetto di diversificazione, che per finanziarsi ha alle spalle l’alta finanza: un’operazione mastodontica, che non può e nonpassare inosservata, e non bada a spese tra acquisizioni, sponsorizzazioni ed eventi. Ed eccovi lì, pronti a dirottare quella pioggia di capitali verso chiunque vi faccia accomodare, in uno stand o nell’altro, e poi magari sul palco, per presentarvi in questo nuovo ambiente. È un mercato che offre opportunità interessanti, sia in termini di visibilità sia per il giro d’affari, ma l’accesso non è agevole: ipercompetitivo e con gerarchie solidificate da una tradizione secolare, ha una lunga fila all’ingresso e non spalanca le porte agli ...