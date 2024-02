L' Antitaliano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le onoreficenze ricevute dalla Repubblica e una politica aziendale proiettata all’estero che invece non rispetta il Paese. La propaganda sulla dinastia industriale e le guerre cruente sul tesoro di famiglia. È un doppio, ambiguo binario quello su cui John Elkann si muove da sempre. La magistratura che ora indaga può fare chiarezza sui segreti dell’erede di casa Agnelli. Il benemerito Cavaliere del Lavoro (tolto all’Italia e portato all’estero) John Philip Jacob Elkann, nominato nel maggio 2021 da Sergio Mattarella e Giancarlo Giorgetti, aveva un cruccio (oltre a essere inorridito per aver ricevuto l’onorificenza insieme a un suo «fornitore», che egli considera ben al di sotto del proprio rango anche se si tratta di Giampiero Fedele, un geniale imprenditore bresciano che ha lanciato Lasim, produttrice di componenti d’avanguardia per l’automotive). La scheda del Quirinale su John ...