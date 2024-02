L’anima molto rock dei tagli capelli corti del Festival di Berlino 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lontano da Hollywood, la bellezza sul red carpet di uno dei più importanticinematografici del mondo (nato appena sei anni dopo la fine della seconda guerra mondiale), è tutta un’altra storia. Lontano dal fascino Old Hollywood, via dal glam infiocchettato di alcuni red carpet oltre oceano, i beauty look di attrici e registe riscoprono animepiù. Siamo alInternazionale del Cinema di: una manifestazione che regala acconciature edall’animaprofonda e sovversiva. Si osservano pettinature grintose per le protagoniste della scena cinematografica mondiale. E mentre a Milano ...