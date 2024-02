Lampade smart | pro e contro | come e cosa scegliere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'illuminazioneoffre un maggiorllo, flessibilità e convenienza rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali, a fronte di un costo iniziale più alto. Ormai non sono più una novità, ma sempre più spesso la norma, nelle case, nelle aziende, nei negozi e in tanti altri ambiti. Stiamo parlando dellee in generale le fonti luminose intelligenti che possono essere personalizzate e utilizzano tecnologie avanzate per garantire l’illuminazione. Caratteristiche La maggior parte di questi apparecchi hi tech possono essere azionati o spenti dallophone, dal tablet, dal pc o con gli assistenti vocali. L'illuminazionepuò essere realizzata in almeno due modi: - utilizzando lampadine intelligenti collegate a un hub (o direttamente al router domestico) - ...