L' amicizia di Clara e Rosa è destinata a rompersi? I litigi di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il ragù non si tocca finchè non è pronto, altrimenti si rischia di litigare. E guai a intingere il pane per fare la scarpetta quando è ancora sul fuoco: modifica il ph del pomodoro. Le chicche culinarie di Raffaele sono sempre grandi insegnamenti.Picariello invece dà lezioni di vita: “Un uomo che mi tratta na chiavica per quattro soldi non l’avrei mai accettato”, dice all’amica. Così amiche da vivere insieme. Ma come tutte le convivenze, e forse le amicizie, anche questa èa finire. La gelosia diè nata quando la signora Giulia ha offerto aunda impiegata, mentre lei continua a fare le pulizie.ha dovuto studiare e si è diplomata, come rinfaccia all’amica presa dall’esasperazione. E poi ci sono gli uomini. ...