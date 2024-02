L' allenamento della forza vi farà vivere una vita più lunga e sana

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I benefici del cardio sono ben noti, ma chi ha detto che l'non faccia bene? Una camminata o una corsa veloce giovano alle articolazioni, alla salute cardiovascolare, alla salute mentale e a molto altro, è vero, ma anche l'è di prim'ordine. I vantaggi dati dalla pesistica continuano ad aumentare. Secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, infatti, le persone che allenano lavivono più a lungo e meglio. Lo scorso gennaio, i risultati di uno studio sull'esercizio fisico supervisionato di persone in sovrappeso o obese, pubblicati sull'European Heart Journal, hanno dimostrato che l'esercizio cardio abbinato all'...