L’Accademia fa il pieno ai regionali under 14

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)della Scherma Fermo fa ilai campionatia squadre14 di fioretto e spada. Le tre compagini impegnate in gara, tutte e tre in campo maschile, sono tornate a casa con due ori ed un argento rispettivamente nel fioretto e nella spada categoria allievi e nel fioretto categoria giovanissimi. Tra gli allievi netti i successi. Alessandro Belli, Alfred Leech, Rocco Luciani e Mattia Renzi si sono imposti sia nel fioretto che nella spada senza perdere neanche un assalto sia nei gironi di qualificazione che nel tabellone ad eliminazione diretta che li hanno visti sempre avanti fini alle vittorie finali contro Pesaro nel fioretto e Fabriano nella spada. Tra i giovanissimi, impegnati solo nel fioretto, ottima prova del terzetto composto da Antonio Magno e Niccolò Paniccià e Jacopo Vitali. Dopo i ...

Le Marche della scherma fanno il pieno di medaglie nella prova di qualificazione zona 2 a Napoli: ... 41° Vittoria Lazzeri del Club Scherma Ancona; 43° Maria Lucia Bonfigli dell'Accademia Scherma ... L'appuntamento per la categoria Assoluti invece è per il weekend dal 7 al 10 di marzo con la 2Prova ...

Il doppio botta e risposta decide una partita assurda: la svolta arriva dalla panchina: ACCADEMIA BMV Cavaliere 6.5 Non viene sollecitato molto, ma ... Splendida l'apertura per Borsani che porta al gol dell'1 - 0. Cesaro 6. Quello che è mancato il risultato pieno, ma da qui alla fine ne ...

Disegni e incisioni di Raffaele Bova in Biblioteca Provinciale da giovedì 22: ... non perde mai il senso pieno del reale. Ma per essere vicini o ... ci possiamo render conto di come il vedere, comprendere l'oggetto, ... Si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli dove è ...