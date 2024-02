L' abuso che si fa del nome di Assange per rimpicciolire quello di Navalny

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gentile Michele Magno, benché lei sia esemplarmente attento, nella lettera di ieri le è sfuggito un dettaglio importante. Amnesty International aveva bensì escluso nel 2021 Aleksejdalla lista dei “prigionieri di coscienza”, ma aveva riconosciuto nemmeno tre mesi dopo di aver commesso un grave errore e se ne era scusata, restaurando ilnella lista. Deduco dalla sua lettera che a indurla in errore sia stata Ginevra Bompiani, che, lei dice, in un programma della Rete4 aveva ricordato l’esclusione da parte di Amnesty (e non la sua correzione). Se Bompiani avesse evocato il precedente di Amnesty per unirsi al volenteroso rimpicciolimento della figura di, ne sarei triste, come chi ebbe buone ragioni per non aspettarselo. Il rimpicciolimento è del resto impresa cui si sono dedicati in parecchi, con una coincidenza non ...