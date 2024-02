La X di Musk | una variabile allarmante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Massi Se si mettono in fila le cose e non si crede all’errore c’è quanto meno da preoccuparsi. E da chiedersi: a che gioco sta giocando Eloncon il suo X? Un gioco che rischia di essere pericoloso se si guarda all’orizzonte e all’orizzonte ci sono due appuntamenti elettorali che non riguardano solo il futuro dell’Europa e degli Stati Uniti, ma anche gli equilibri (piuttosto precari) internazionali. Nel giro di una settimana mister Tesla – che si è comprato la piattaforma di microblogging considerata un tempo teatro del pensiero liberal, cambiandone anche il nome da Twitter a X – ha prima assecondato la volontà dell’ex anchorman della Fox Tucker Carlson di pubblicare integralmente (e senza filtri) la versione dello zar. Tecnicamente era un’intervista a Vladimir Putin, in realtà si è trasformata in un discorso sul futuro della Russia (tra un mese ci saranno le ...