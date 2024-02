La voragine che ha inghiottito le auto e due persone in via Morghen a Napoli – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In vianella zona del Vomero i vigili del fuoco hanno salvato duerimaste bloccate nella propriavettura in transito coinvolta nel cedimento del manto stradale. Lain strada ha inghottito alcune. Dopo aver evacuato 20 famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del comune di. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscirenomamente dall’. La zona è stata transennata. Secondo le prime verifiche è collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa. Nella ...