La Versilia sogna Piovono dollari L’estate sarà a stelle e strisce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Il turismo aingrana la marcia sulla. Con dati in ascesa già nel 2023 indicatori di una prossima stagione ancor più promettente: gli americani strizzano l’occhio alla zona come meta di vacanza ma anche come area di investimento visto che le case nelle località di villeggiatura Usa, a causa dell’impennata del super dollaro, adesso costano 4-5 volte di più. L’Ambito turistico dellacavalca al volo l’onda e partecipa alla tre giorni del Roadshow Usa, workshop in modalità b2b, cioè con confronto faccia a faccia tra operatori. Il territoriodunque presente nelle tre tappe programmate a Miami il 26 febbraio, a Washington D.C il 28 febbraio e a New York il 29 febbraio. "Si tratta di un’ottima occasione per intercettare – sottolinea il sindaco ...