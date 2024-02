La tuta alare non si apre | muore dopo volo di oltre 200 metri

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si lancia con la, ma la vela non sie un uomoessere precipitato perduecento. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, 21 febbraio, ad Abbadia Lariana (Como).L'uomo si è lanciato dalla parete del Forcellino. Era a un'altezza compresa tra i...

Abbadia Lariana (Lecco) – Tragedia in provincia di Lecco. Questa mattina, mercoledì 21 febbraio, una persona è morta sulla parete del Forcellino , ... (ilgiorno)

Un uomo è morto nel Lecchese dopo che si è lanciato con la tuta alare : l' uomo si sarebbe schianta to contro la parete del Forcellino, nel territorio ... (fanpage)

(Adnkronos) – Si è lanciato con la tuta alare dalla parete del Forcellino, ad Abbadia Lariana ( Lecco ), ma la vela non si è aperta ed è morto dopo ... (periodicodaily)

Lecco, tuta alare non si apre: precipita per 300 metri e muore: (Adnkronos) - Si è lanciato con la tuta alare dalla parete del Forcellino, ad Abbadia Lariana (Lecco), ma la vela non si è aperta ed è morto dopo essere precipitato a vite da un'altezza di circa ...

Si lancia con la tuta alare a Lecco, ma la vela non si apre: precipita per 300 metri e muore: Un volo con la tuta alare si trasforma in tragedia. A causa probabilmente di un guasto tecnico (le indagini chiariranno la dinamivca precisa dell’incidente) è morto dopo essersi lanciato con una tuta ...

Tragedia sul lago: si lancia con la tuta alare e si schianta al suolo: morto: Si è lanciato con la tuta alare ma si è schiantato al suolo perdendo la vita. La tragedia si è consumata oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, sul ramo lecchese del lago di Como. Tragedia sul lago: si ...