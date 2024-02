La truffa dei buoni pasto | indagati i vertici di Edenred Italia | sequestrati 20 milioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro dal valore di 20di euro a, società operante nell’ambito dei servizi per imprese pubbliche e private, specializzata neie ticket restaurant. La Procura di Roma fa sapere in una nota che il provvedimento è stato adottato a seguito di illeciti amministrativi collegati ai «reati diai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati», commessi da quattro dipendenti dell’azienda succedutisi nel tempo. I fatti, per cui sono statidi, risalgono al periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Le indagini sono state portate avanti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma e hanno ...

(Adnkronos) – Sono quattro le persone indagate dalla procura di Roma in un’inchiesta in cui si procede per Truffa aggravata e turbativa d’asta che ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Sono quattro le persone indagate dalla procura di Roma in un’inchiesta in cui si procede per Truffa aggravata e turbativa d’asta che ...

Truffa buoni pasto, indagati i vertici di Edenred Italia: sequestrati 20 milioni: In particolari il pm Carlo Villani contesta a quattro persone, oltre che alla società, i reati di truffa aggravata ... vicenda e si afferma che è «dimostrato che Edenred per mezzo dei soggetti agenti, ...

Buoni pasto, truffa per vincere la gara nella Pa: quattro indagati e sequestro da 20 milioni: La procura di Roma ha indagato 4 persone e sequestrato 20 milioni alla società Edenred: è accusata di truffa in una gara per i buoni pasto. Truffa aggravata, turbativa d’asta in concorso e illeciti ...

Truffa dei buoni pasto, indagati vertici Edenred Italia: I fatti sono relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 Sono quattro le persone indagate dalla procura di Roma in un’inchiesta in cui si procede per truffa aggravata e turbativa ... “E’ dimostrato che ...