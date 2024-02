La storia dietro Stan di Eminem diventa un documentario sui fan fanatici | le prime indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dici ha aperto un mondo, specialmente grazie al video ufficiale. Nel suo brano, infatti, il rapper racconta l’universo dei fan ossessionati dai loro artisti preferiti, una realtà descritta anche nella miniserie Sciame disponibile su AmazonVideo. Ora, secondo le, laraccontata nel popolare singolo diventerà undidiè entrata nellaper tanti motivi. In primo luogo il campionamento della canzone Thank You di Dido, che compare anche nel video ufficiale nel ruolo della fidanzata incinta del protagonista, interpretato da Devon Sawa. In secondo luogo il video, come già detto, in cui ...