La Signora delle comete Amalia Ercoli Finzi in aula consiliare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Venerdì 23 febbraio alle 21 inun emozionante incontro con la. Classe 1937, è unapersonalità più importanti al mondo nel camposcienze e tecnologie aerospaziali. Consulente scientifica della Nasa, dell’Asi e dell’Esa, è stata principal investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. In contemporanea, dalle 20 alle 23, nella buvette mostra fotografica "Cosa ci resta della luna" con il patrocinio del Comune di Canegrate.

Cutro, nessuna protezione ai superstiti del naufragio: Per mesi la signora Angela Diletto Macrì è arrivata al cimitero con le braccia cariche di fiori, di pelouche e ... Nemmeno l'artrosi che ora che ha 82 anni le ha piegato le dita delle mani l'ha fermata. "...

Genova 'Città dell'Inno nazionale': ... che sfilò sventolando il tricolore, dall'Acquasola al Santuario di Nostra Signora di Loreto, con ...Alcide De Gasperi () su proposta del Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle ...

A Mondovì "La Signora in giallo, una grande tavolata di donne": ... 'La Signora in Giallo, una grande - e conviviale - tavolata di donne' dove poter degustare piatti ... Un momento importante per celebrare la forza, la resilienza e la bellezza delle donne. L'evento è ...