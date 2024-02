La seconda bocciatura di Valditara insegna che il sovranismo a scuola non porta a nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I partiti guardano principalmente alle elezioni amministrative o politiche, ma ci sono anche altre elezioni da considerare. Ogni anno, per esempio, le famiglie italiane scelgono lasuperiore per i loro figli e le loro figlie. In un certo senso votano. Quest’anno le votazioni attraverso le iscrizioni erano molto attese perché il ministrosi era molto speso mediaticamente per sponsorizzare le sue due nuove creature: il liceo del Made in Italy e la nuova filiera tecnico-professionale. Questa riforma frettolosamente approvata sotto Natale era già stata bocciata dalle scuole. Ora è arrivata anche una, forse quella più imnte, cioè quella delle famiglie. I dati ci dicono che l’architettura scolastica disi è confermata un omerico flop. Oggi ...