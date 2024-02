La scuola cattolica di Edoardo Albinati – Recensione

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oggi, nel nostro appuntamento letterario, Daniela Carletti ci presenta Ladiedito da Rizzzoli. Scopriamo insieme cosa ci svela su questa opera! Acquista il romanzo LadiQuidi Daniela Carletti di Ladi«Critica di un’epoca» I fatti si svolgono a Roma negli anni ’70, in un quartiere abitato dall’alta borghesia che si ritrova improvvisamente a vivere in un luogo in cui sono cresciuti gli esecutori materiali di quello che fu definito “il delitto del Circeo”, un delitto che scosse l’Italia intera per l’efferatezza che lo contraddistinse. Il ...