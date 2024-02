Infatti, i brasiliani pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese". Non è la prima volta che il nome di Zidane viene paventato,

La rivelazione di Sport 1: «Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi» (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il portale Sport 1 ha riportato le dichiarazioni di uno stretto confidente di Zinedine Zidane circa il futuro dell'ex tecnico del Real Madrid. Zidane Juve – «Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi. tornerebbe in panchina solo per allenare la Nazionale francese, la Juventus o il Bayern Monaco, ma sicuramente non vuole andare in Inghilterra. Zinedine vede il Bayern come il Real Madrid: un'istituzione come un club con un passato enorme e ottime condizioni di lavoro. Entrambi i club hanno molte somiglianze ...

