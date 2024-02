La Promessa | anticipazioni al 1° marzo | Jimena dice a Manuel di essere incinta

La Promessa trame spagnole, Petra maledice Jana: 'Mio figlio sta morendo per colpa tua': L'episodio La Promessa da poco andato in onda in Spagna, come raccontano le anticipazioni, è stato straziante: la morte di Feliciano ha distrutto Petra, che non ha fatto nemmeno in tempo a gioire per il ...

La Promessa, anticipazioni Spagna: Feliciano muore tra le braccia di Petra: Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz vuole eliminare Curro Nelle prossime puntate inedite La Promessa vedremo Cruz determinata a togliersi di mezzo Curro. La baronessa - d'accordo con Lorenzo - ...

La Promessa Anticipazioni 21 febbraio 2024: Manuel rivela a Catalina di voler dire addio a Jimena e alla tenuta: La Promessa Anticipazioni: Manuel rivela a Catalina che si trasferirà in Italia Catalina si rivolgerà a Manuel e gli racconterà dei suoi sospetti , certa che il fratello sia d'accordo lei. Manuel ...