La nuova Defender SW11 | un omaggio a Londra per gli Italiani

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L‘azienda automobilistica britannica ha reso disponibili ben 50 esemplari dellache omaggiaed è un’esclusiva per noiNon c’è niente di meglio di girare per le strade dicon lalimited edition in esclusiva per il mercato italiano. La Land Rover ha voluto farci questa bellissima sorpresa, con questache omaggia uno dei quartieri più famosi di. L’azienda continua a lavorare sodo, espandendo il proprio impero aprendo per esempio un nuovo stabilimento di Nitra e sforna dei nuovi gioiellini come quest’auto. L’auto ora è possibile ordinarla per noi, dopo averla mostrata al Milan ...