La Maremma felix | Daremo in anticipo il via alla stagione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Andrea Capitani C’è ottimismo tra gli addetti ai lavori del settore turistico per la prossimaalle porte. Se quella chiusa nel 2023 è stata un’annata che ha visto numeri inferiori rispetto a quella del 2022, per il 2024 inl’aspettativa è da segno "più". Tanti però i fattori di cui tenere conto per migliorare il trend dello scorso anno, tra cui quelli legati all’allungamento delle attività da poter svolgere anche nei mesi primaverili e autunnali. "La tendenza della passataestiva è stata inferioreprecedente, anche se il dato cambia da zona a zona e da struttura a struttura – sottolinea Amedeo Vasellini, direttore generale delle Terme Marine LeopoldoII di Marina di Grosseto e dell’Hotel Granduca a Grosseto, nella presidenza nazionale di AssoHotel, vicepresidente Confesercenti e ...