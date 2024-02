La mamma di Greta Rossetti fa una confessione sulla figlia | finge con Sergio al GF?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marcella Bonifacio,di, ha rilasciato un’intervista per il programma radiofonico Turchesando durante la quale ha parlato del percorso di suanella casa del Grande Fratello. La donna ha commentato il rapporto che si è venuto a creare conD’Ottavi e Alessio Falsone e, inoltre, ha tirato in ballo anche Vittorio Menozzi. Marcella, poi, è passata all’attacco contro Simona Tagli. Ecco cosa ha rivelato. Le confessioni di Marcella Bonifacio sue il rapporto con alcuni ragazzi al GF Nel corso di una recente intervista, Marcella Bonifacio ha fatto delle confessioni su sua. Quest’ultima, in questo periodo, si è avvicinata a diversi concorrenti all’interno ...