La madre di Navalny rischia grosso | l' oltraggio a Putin fa tremare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladi Alexey Nalvalny ha denunciato alla giustizia russa «la mancata azione del comitato investigativo sul rilascio del corpo di Alexey». A darne notizia è stato Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione del dissidente morto in carcere negli scorsi giorni, citato dalla Cnn. I media russi hanno riferito oggi che il tribunale della città di Salekhard, nel Circolo Polare Artico, ha ricevuto «una denuncia» da Lyudmila Navalnaya su «azioni e decisioni illegali», senza specificare quali entità siano state tirate in ballo. L'udienza sarà a porte chiuse ed è prevista per il 4 marzo. Gli investigatori avevano detto alladidi aver spostato il corpo di suo figlio in un obitorio a Salekhard. Ma quando lei e l'avvocato sono arrivati all'obitorio lo scorso fine settimana, è stato detto loro che il corpo ...