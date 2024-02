La Luna nello stagno | spettacolo di teatro d' ombra per bambine e bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Vicopisano (Pisa), 21 febbraio 2024 - Dopo il successo della rassegna did', che si è svolta a Vicopisano nell'estate scorsa, viene proposta una piccola rassegna invernale, aldi Via Verdi del borgo, in attesa di riportare ild'e di figura nelle piazze e lungo le antiche mura. Il primo appuntamento è previsto per domenica 25 febbraio, alle 17:30, con lo"La", di Serena Cercignano. Si tratta di unod'ombre, narrazione e canti dal vivo. È una chiacchierata informale con il pubblico in cui la protagonista racconta storie che attingono dalla tradizione. La narratrice racconta che di notte, passeggiando nel bosco alla ricerca del sonno, viene ...