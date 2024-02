La libertà di Assange è la nostra | quell’estradizione significherà la sua fine

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb – Julian, per chi scrive, vale tranquillamente un Bobby Sands (e diversi altri eroi della storia contemporanea, sia chiaro, ma diciamo che Sands è il primo che mi sovviene in questo momento). Per l’opposizione all’oppressione, per coraggio e dedizione. Magari possiamo discutere di sfumature di atti eroici che probabilmente vedono “vincente” l’irlandese, ma non si tratta di una gara a chi sia più “eroico”, ma del coraggio inteso in senso lato. E, di quello, ne ha generato tanto. Di esempi ne ha forniti molti. Solo per questo andrebbe ringraziato, a dispetto del “solito” duo Stati Uniti – Gran Bretagna, pronto a cucirgli la bocca definitivamente, questa volta per sempre. Al via l’udienza finale Come riporta Tgcom24, è iniziata all’Alta Corte di Londra la seconda udienza sull’appello finale della difesa di Julian ...