(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quindicimila lavoratori in più rispetto allo scorso anno. È questo l’ultimo dato che emerge dall’Osservatorio del Politecnico di Milano rispetto al numero di persone che, nel 2023, ha svolto le mansioni per cui è stato assunto in condizione di. O di co-(ce lo dimentichiamo, ma dovrebbe essere questa la vera dimensione all’interno della quale svolgere il proprio lavoro in maniera agile, attraverso stimoli che arrivano dal contatto con altre realtà e attraverso possibilità e commodity che gli uffici tradizionali non riescono più a garantire). Nonostante si sia arrestata quella corsa verso l’alto (con una curva dalla pendenza vertiginosa) delle percentuali di lavoratori inpost coronavirus, anche nel 2023 si è registrata ladei lavoratori in ...

La lentissima crescita dello smart e del co-working in Italia: La tendenza è esplosa sicuramente con il coronavirus, ma non si è fermata: da quel momento in poi, qualcosa è scattato ...

È la Svezia il Paese europeo in cui lo smart working la fa da padrone: E, a sorpresa, ci sono Paesi come la Spagna che fanno peggio del nostro. LEGGI ANCHE > La lentissima crescita dello smart e del co-working in Italia La più recente ricerca sul tema è stata effettuata ...

