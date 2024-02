(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Breve e semplice fact checking sulle dichiarazioni farlocche dei salviniani Crippa e Borghi. Il leghista eiano pentito Paolo Grimoldi: "La sera manifestiamo per Navalny e la mattina diciamo che è morto di morte naturale. Come è possibile?"

2024 -01-06 13:03:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Nami le ... (justcalcio)

Il voto del Senato arriva alle sei e mezza di pomeriggio e non ci sono dubbi: approvata con 110 sì, 64 no e 3 astenuti. L’ Autonomia ... (open.online)

La Lega ha ragione: non c'è un accordo con il partito di Putin. Ce ne sono ben tre: Il fact checking sull’accordo tra la Lega e Russia Unita viene abbastanza facile. Perchè quell’intesa è un segreto di Pulcinella. Al punto che è più giusto dire che si tratta di più accordi: perché ...

Il sindaco di Vernante risponde all'albergatore: "Fausto Macario ha ragione, ma il Comune non può ridurre le tasse": Non è mia intenzione ripercorrere tutte le vicissitudini legate alla realizzazione del nuovo Tunnel che sono puntualmente ricordate ed evidenziate dagli organi di stampa. Le amministrazioni locali non ...

I fuochi fatui del terzo mandato: È vero, la Lega si sta agitando parecchio sull’argomento e non ritira ... La strada verso Bruxelles si spianerebbe per Luca Zaia a maggior ragione se in estate il Consiglio europeo decidesse di ...