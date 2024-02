La Juve non partecipa ai tornei per bambini in cui c’è il Torino Il dirigente di un club affiliato | “Inconcepibile | è un attacco all’inclusione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) O noi dellantus, o loro del. Questa storia di esclusione è stata raccontata martedì dalla Gazzetta dello Sport. In sintesi: in Piemonte lantus non vuolere airiservati aidai 7 ai 13 anni e organizzati dalle accademie nei quali siano presenti squadre legate algranata di Urbano Cairo. In quelli con il marchio federale, il diktat non è naturalmente possibile, ma in quelli legati al mondo delle accademie, accade questa situazione incredibile. La spiegazione, che non è una spiegazione, riportata sempre dalla Gazzetta, è che lantus “vuole sviluppare al meglio la sua attività delle accademie per far crescere nel modo migliore possibile i loro ragazzi”. Concetto, questo, che non prevede evidentemente nei ...