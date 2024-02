La fuga dai piccoli centri Case ai turisti e pochi servizi Allarme per dodici abitati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alcuni paesi di Valsassina e Alto Lario stanno scomparendo. Sono 12 in tutto idella provincia di Lecco ad alto rischio spopolamento: Dorio, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Perledo, Varenna, Parlasco, Casargo, Pagnona, Barzio, Moggio e pure Morterone, sebbene a gennaio sia nata la Marta Priscilla, la 32esima morteronese. Sono 14% dei comuni lecchesi. Nel 2019 eranoda 9.045 residenti, a fine 2023 da 8.975, 70 in meno. Nonostante la fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno, a Valvarrone si contano 57 cittadini in meno: erano 547 ora sono 490. Sueglio ne ha persi il 25%, scendendo da 166 a 144. Varenna è più piccola di una sessantina di abitanti, da 743 a 683. Bellano è l’unica realtà a crescere sensibilmente, da 3.242 bellanesi a 3.416, il 5% in più, ma per gli esperti di Polis Lombardia, l’Istituto per il ...