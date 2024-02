La formazione sia un investimento Le regole per il cantiere sicuro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Antonia Casini Un miracolo. Sono in molti a commentare così il giorno dopo. I due operai sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. 29 e 32 anni, originari della Guinea, coinvolti nell’incidente sul lavoro a Calcinaia, sono ancora in ospedale. E’ Nando Paragliola (foto in alto), responsabile locale Filca, 300 iscritti sul territorio, il sindacato degli edili federato alla Cisl, a raccontare un settore che deve fare della sicurezza la sua priorità. Quali i dispositivi obbligatori? "Le scarpe antinfortunistiche, i caschi, i guanti protettivi, indumenti da lavoro specifici (a volte nei cantieri gli operai utilizzano jeans o pantaloni corti), cinture di sicurezza, la linea vita, le impalcature se si supera i 2 metri di altezza". E i costi? "Sia in estate che inverno le dotazioni vengono fornite dall’ente bilaterale, la cassa edile che dà il servizio alle aziende. Ma a ...

