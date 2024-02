La Farmacia Comunale “Trionfo” adotta l’orario continuato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Lan.2 “. La novità sarà introdotta nella nuovain via Colombo a partire da lunedì 26 febbraio quando verrà prevista un’apertura dalle 8.30 alle 20.00, andando così a offrire un servizio senza interruzioni dal lunedì al sabato in una zona strategica della città a poca distanza dall’ospedale San Donato e tra due quartieri densamente abitati quali San Donato e Saione. L’ampliamento del, dunque, testimonia un ulteriore investimento da parte delle Farmacie Comunali di Arezzo per rispondere alle richieste di salute, prevenzione e benessere dei cittadini come primo e più immediato presidio socio-sanitario a disposizione dei bisogni del territorio. ...