La deriva fascista della Bocconi politicamente corretta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Da luogo di dialogo e confronto a luogo di censura e repressione. Nel tempocorrettezza politica a tutti i costi e dell’omologazione, sempre più frequentemente accade che le università abdichino completamente al loro ruolo per prostrarsi ai sacri dogmi del pensiero unico imperante. Una, questa, ormai inarrestabile, sviluppatasi dapprima nel mondo anglosassone, ove gli ambienti accademici sono ormai totalmente permeati dal conformismocorretto, per poi diffondersi a macchia d’olio in tutto l’Occidente. Italia compresa evidentemente, almeno a giudicare da quanto recentemente accaduto in, ove tre studenti sono stati sospesi per ben sei mesi per il solo vizio di aver espresso liberamente un pensiero critico in merito alla decisione dell’ateneo milanese di introdurre i cosiddetti bagni ...