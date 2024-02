La denuncia dell’imprenditore | Affitto negato perché gay Il far west immobiliare finisce di nuovo sotto accusa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Preferiamo affittare a personepiù tradizionali". Tradotto: non si affitta ai gay. Così l’imprenditore Andrea Papazzoni, 34 anni, ex discografico e titolare di una società che gestisce due Bed&Breakfast, hato con un video sui social l’episodio di discriminazione di cui è stato vittima, insieme al suo compagno, nel fardel mercato delle locazioni a Milano. Il filmato pubblicato da Papazzoni su Instagram è diventato in poco virale raccogliendo migliaia di reazioni e commenti, ma anche la replica dell’agenziache si è occupata della (mancata) transazione, secondo la quale "l’orientamento sessuale del cliente non è stato oggetto di discussione". Una versione che il 34enne contesta a sua volta spiegando che "la nostra solidità economica è ben oltre le garanzie richieste per quell’immobile". Facciamo un ...

L'anguria italiana sta morendo: al Meridione la produzione crolla del 70%: Angurie a rischio, la denuncia degli imprenditori: 'Lo scenario attuale ci preoccupa ...moltissimo' Nella crisi generale dell '... Dello stesso parere l'imprenditore siciliano Enzo Rametta , che a ...

Imprenditore abbandona i rifiuti della sua officina di Milano a Monza: ... proprio nelle scorse settimane, aveva raccolto la denuncia di ... Ma l'imprenditore di Milano non è l'unico a essere stato sanzionato ...stato sanzionato per aver abbandonato i rifiuti lungo via dell'...

È morta Ira Von Fürstenberg, la principessa 'ribelle' nipote di Gianni Agnelli: ...trasferisce in Inghilterra per studiare e già nei primi anni dell'... nel 1961, Ira sposò in seconde nozze l'imprenditore Francisco ... il primo marito la denunciò per adulterio , ritirando la denuncia ...