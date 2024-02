La conquista del sonno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’uso di integratori di melatonina per migliorare ile? aumentato del 425 per cento tra gli americani negli ultimi vent’anni. Un balzo impressionante, documentato in uno studio apparso sulla rivista scientifica JAMA. Insonnia: cosa fare e cosa non fare. I consigli del professor Gianluca Ficca X In Italia, dopo il Covid, solo in un anno sono cresciuti di quasi il 60 per cento gli acquisti di supplementi e tisane ...